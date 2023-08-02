تحديث جديد.. المركزي يعلن أسعار العملات مقابل الدينار (الاربعاء 02 اغسطس 2023)

أعلن مصرف ليبيا المركزي أسعار صرف العملات الدولية أمام الدينار، اليوم الاربعاء 02 اغسطس 2023، وقد بلغ متوسط سعر صرف الدولار 4.7925 دينار، مسجلاً ارتفاعاً جديداً.

وبلغ متوسط سعر صرف اليورو 5.2636 دينار، والجنيه الاسترليني 6.1167 دينار، والدولار الكندي 3.6016 دينار ليبي، والليرة التركية 0.1777 دينار، حسب الأسعار المعلنة من المصرف، الذي يمثل السوق الرسمية للعملة.

وفيما يخص العملات العربية بلغ متوسط سعر صرف الريال السعودي 1.2773 دينار، والدرهم الإماراتي 1.3048 دينار، والدينار التونسي 1.5591 دينار، والدرهم المغربي 0.4868 دينار ليبي.