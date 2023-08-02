تحديث جديد.. المركزي يعلن أسعار العملات مقابل الدينار (الاربعاء 02 اغسطس 2023)

أعلن مصرف ليبيا المركزي أسعار صرف العملات الدولية أمام الدينار، اليوم الاربعاء 02 اغسطس 2023، وقد بلغ متوسط سعر صرف الدولار 4.7925 دينار، مسجلاً ارتفاعاً جديداً.
وبلغ متوسط سعر صرف اليورو 5.2636 دينار، والجنيه الاسترليني 6.1167 دينار، والدولار الكندي 3.6016 دينار ليبي، والليرة التركية 0.1777 دينار، حسب الأسعار المعلنة من المصرف، الذي يمثل السوق الرسمية للعملة.
وفيما يخص العملات العربية بلغ متوسط سعر صرف الريال السعودي 1.2773 دينار، والدرهم الإماراتي 1.3048 دينار، والدينار التونسي 1.5591 دينار، والدرهم المغربي 0.4868 دينار ليبي.
|العملة
|الوحدة
|متوسط
|بيع
|شراء
|الدولار الأمريكي
|دولار واحد
|4.7925 د.ل
|4.8045 د.ل
|4.7805 د.ل
|اليورو
|يورو واحد
|5.2636 د.ل
|5.2767 د.ل
|5.2504 د.ل
|الجنيه الاسترليني
|جنيه واحد
|6.1167 د.ل
|6.1319 د.ل
|6.1014 د.ل
|الدولار الكندي
|دولار واحد
|3.6016 د.ل
|3.6106 د.ل
|3.5926 د.ل
|الدولار الاسترالي
|دولار واحد
|3.1472 د.ل
|3.1551 د.ل
|3.1394 د.ل
|الفرنك السويسري
|فرنك واحد
|5.474 د.ل
|5.4877 د.ل
|5.4603 د.ل
|الكرونر السويدي
|كرونر واحد
|0.4517 د.ل
|0.4528 د.ل
|0.4506 د.ل
|الكرونر النرويجي
|كرونر واحد
|0.4688 د.ل
|0.47 د.ل
|0.4676 د.ل
|الكرونر الدنمركي
|كرونر واحد
|0.7063 د.ل
|0.7081 د.ل
|0.7045 د.ل
|الين الياباني
|100 ين
|3.36 د.ل
|3.36 د.ل
|3.35 د.ل
|الريال السعودي
|ريال واحد
|1.2773 د.ل
|1.2805 د.ل
|1.2741 د.ل
|الدرهم الاماراتي
|درهم واحد
|1.3048 د.ل
|1.3081 د.ل
|1.3015 د.ل
|الدينار التونسي
|دينار واحد
|1.5591 د.ل
|1.563 د.ل
|1.5552 د.ل
|الدينار الجزائري
|10 دينار
|0.354 د.ل
|0.355 د.ل
|0.353 د.ل
|الدرهم المغربي
|درهم واحد
|0.4868 د.ل
|0.488 د.ل
|0.4856 د.ل
|اوقية موريتانية
|100 اوقية
|1.29 د.ل
|1.3 د.ل
|1.29 د.ل
|فرنك افريقي
|فرنـك
|0.008 د.ل
|0.008 د.ل
|0.008 د.ل
|الروبل الروسي
|10 روبل
|0.521 د.ل
|0.521 د.ل
|0.521 د.ل
|الليرة التركية
|ليـرة
|0.1777 د.ل
|0.1782 د.ل
|0.1773 د.ل
|الايوان الصيني
|إيوان واحد
|0.667 د.ل
|0.6687 د.ل
|0.6653 د.ل
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