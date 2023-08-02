أسعار الذهب في ليبيا اليوم الاربعاء 02 اغسطس 2023

فيما يلي اخر تحديث لأسعار الذهب والفضة في العاصمة طرابلس (اليوم الاربعاء) 02/08/2023م وتشمل الكسر والجديد والمستعمل و المسبوك:

آونصة الذهب عالمياً 🌍

ب1950.2 $ 🇺🇲

سعر كسر الذهب اليوم :

▪️لما تبيع :

▪️كسر ذهب 18 ب237.50 دينار

▪️كسر ذهب 21 ب277.08 دينار

▪️كسر ذهب 22 ب290.27 دينار

▪️كسر ذهب 24 ب316.66 دينار سعر الذهب المستعمل اليوم:

▪️ذهب مستعمل 18 – شراء

ب270 ~280 دينار

▪️ذهب مستعمل 21

ب315 ~330 دينار سعر الذهب الجديد :

▪️ذهب جديد 18

ب315 ~345 دينار

▪️ذهب جديد 21

ب345 ~365 دينار سعر الفضة اليوم:

▪️فضة كسر ب2.45 ~2.85 دينار

▪️لما بتشري : ▪️فضة جديدة :

▪️ب09 ~25 دينار على حسب العيار

إقرأ الخبر ايضا في المصدر من >> المشهد الليبي