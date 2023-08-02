مصادر بالمصرف المركزي توضح بشأن صرف مرتبات شهر يوليو

كشفت مصادر من مصرف ليبيا المركزي اليوم الاربعاء، عن بدء تنفيذ صرف مرتبات شهر يوليو، حسب تصريحات نشرتها صحيفة صدى الاقتصادية.

ويوم الاثنين الماضي، أفاد مصدر مسؤول بمصرف ليبيا المركزي، أن تأخر صرف مرتبات شهر يوليو للعاملين في القطاع العام يعود بسبب الاشكالية الدائرة بين المحافظ الصديق الكبير وادارة الميزانية بوزارة المالية .

وتسيطر حالة من الاستياء على قطاع كبير من الليبيين، بسبب تأخر صرف مرتبات شهر يوليو، مع عدم حصولهم على إجابة واضحة عن موعد إحالتها إلى حساباتهم المصرفية.

من جهتها، أعلنت وزارة المالية منتصف الشهر الجاري عن إحالة أذونات الصرف الخاصة بمرتبات شهر يوليو إلى مصرف ليبيا المركزي لاستكمال إجراءات تسييلها إلى حسابات الجهات العامة، وستكون مشمولة بعدد من المتغيرات التي تضم المرتبات الموقوفة والتسويات والترقيات.

وفي غضون ذلك، أكد رئيس الفريق الإعلامي بوزارة المالية “فيصل الهمالي ” استلام مصرف ليبيا المركزي لأذونات مرتبات شهر يوليو دون أي تحفظ، وبأن العمل جاري على إنهاء عمليات المطابقة للموظفين بالوحدات الإدارية، وتجهيز المتغيرات التي ستتضمنها مرتبات شهر أغسطس في الآجال المحدد قانونا.