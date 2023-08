“شكشك” يناقش مشروع تنفيذ مستشفى الزنتان العام الذي يسع لـ 120 سريراً مع عميد البلدية

ناقش رئيس ديوان المحاسبة اليوم “خالد شكشك” خلال اجتماع مع عميد بلدية الزنتان ووفد من أعيان المدينة، الملفات الخدمية داخل المدينة وعلى رأسها مشروع تنفيذ مستشفى الزنتان العام الذي يسع لـ 120 سريراً.

واستعرضت الإدارة المختصة بالديوان بعض الملاحظات التي تم رصدها على العقد الموقع ما بين جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية و الشركة المنفذة لهذا المشروع.

كما تم مناقشة تنفيذ مشروع إمداد المياه إلى الزنتان وباقي المدن بالجبل الغربي.

وأكد “شكشك” على ضرورة معالجة الملاحظات واستكمال الإجراءات في أسرع وقت ، و طمئن الحضور على دور الديوان المحوري والداعم لكل الجهود المضنية الساعية لتقديم الخدمات الأساسية في شتى المجالات والتخفيف من المعاناة اليومية للمواطن.

