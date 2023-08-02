وكالة “تاس”: تاتنفت الروسية لديها معدل انتاج جيد من آبار التنقيب في ليبيا

قال نائب الرئيس التنفيذي لشركة انتاج النفط الروسية نورسلام سوبييف لوكالة “تاس” الروسية إن شركة تاتنفت قامت بحفر آبار استكشافية في ليبيا حيث أن معدل التدفق كان جيد .

وقال سوبييف لقد حفرنا آبار استكشافية تماشياً مع خطة التنقيب وحصلنا على معدل إنتاج جيد ونقوم الآن بحسابات كفاءة التكلفة إذا كانت إيجابية فسننتقل إلى مرحلة التطوير التجريبي .

وأضاف ردا على سؤال حول ما إذا كانت تاتنفت ستكمل التقديرات هذا العام “نعم” سنكمل بالتأكيد التقديرات هذا العام وبعد ذلك سوف نفهم ما إذا كنا سنستمر أم لا. وفقا للوكالة

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