صرح مصدر بمصرف ليبيا المركزي اليوم الاربعاء لقناة تبادل الاقتصادية، بأن المركزي بدأ بتنفيذ مرتبات شهر يوليو.

