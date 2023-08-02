مجموعة “كرانفيل” التركية: يمكن أن يبلغ حجم التجارة بين تركيا وليبيا 15 مليار دولار

قال رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات “كرانفيل” التركية “مرتضى كرانفيل” الأربعاء، إنه يمكن أن يصل حجم الصادرات إلى ليبيا 10 مليارات دولار، وحجم التجارة إلى 15 مليار دولار، إذا اتخذت الخطوات الصحيحة.

وأكد “كرانفيل” في تصريحات لوكالة “الأناضول” التركية، أن ليبيا تعدّ ثاني أكبر سوق للصادرات التركية في إفريقيا، بعد مصر، وتوفر فيها فرص مهمة من أجل رجال الأعمال الأتراك.

وتابع “كرانفيل” أن ليبيا تقدم فرصا كبيرة ليس في مجال المقاولات وحده بل بوصفها بوابة لأفريقيا التي يبلغ عدد سكانها 1.3 مليار نسمة، موضحاً أنه يمكن للمستثمرين الأتراك أن يقوموا باستثمارات أكثر في ليبيا بمجال البتروكيماويات.

وشدد “كرانفيل”، على أنه يمكن للشركات التركية بيع كل شيء باهظ الثمن متعلق بالخدمات اللوجستية البتروكيماوية في ليبيا إلى إفريقيا، داعيا الشركات التركية إلى إبداء الاهتمام بقطاعي الدراسات البحثية الزلزالية والبتروكيماويات في ليبيا.