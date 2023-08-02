شاهد.. حقيقة رفع مصر رسوم تأشيرة دخول الليبيين إلى 400 دولار

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي في ليبيا أنباء حول رفع مصر رسوم تأشيرة دخول الليبيين إليها إلى 400 دولار، بدلاً من 25 دولار.

وأكد مسافرون ليبيون وصلوا إلى مصر هذه الأيام في تصريحات خاصة لصحيفة الشاهد عدم صحة الخبر مشيرين أنهم دفعوا مبلغ 25 دولار مقابل التأشيرة.

كما أكدت مصادر وفقاً لصحيفة الشاهد أن معلومات الخاصة برفع تأشيرة دخول الليبيين إلى مصر غير صحيحة ومضللة وأن القرار الوزاري الصادر عن وزير الداخلية المصري في 18 يونيو الماضي برفع رسوم التأشيرة يخص الدول التي لا ترتبط باتفاقيات ثنائية مع مصر.

وكان وزير الداخلية المصري محمود توفيق أصدر قراراً وزارياً في يونيو الماضي برفع رسوم تأشيرة دخول البلاد بقيمة 700 دولار.

واستثنى من القرار جميع الدول التي ترتبط مع جمهورية مصر العربية باتفاقيات ثنائية أو إقليمية تتضمن الإعفاءات المتبادلة من رسوم التأشيرات.

ووقعت مصر وليبيا في العام 1992، تنظم كافة أوجه التعاون بين البلدين، بينها إلغاء تأشيرات الدخول لمواطني البلدين.