ننشر جدول مواعيد رحلات الخطوط الجوية الليبية اليوم الخميس 3 اغسطس 2023م .

وقالت الخطوط الجوية الليبية، أن موعد إقلاع الرحلة القاصدة من معيتيقية الى تونس رقم 302 سيكون على تمام الساعة العاشرة والربع صباحًا بتاريخ الخميس 3 اغسطس 2023 .

وأشارت الى أن إقلاع رحلة العودة تونس الى معيتيقية رقم LN303 سيكون على تمام الساعة الخامسة و25 دقيقة مساءًا بتاريخ الخميس 3 اغسطس 2023 .

عليه يطلب منكم التواجد داخل المطار قبل موعد الرحلة بـ 3 ساعات.

جدول مواعيد رحلات الخطوط الجوية الليبية اليوم الخميس 3 اغسطس 2023م: