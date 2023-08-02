ننشر جدول مواعيد رحلات الخطوط الجوية الليبية اليوم الخميس 3 اغسطس 2023م .
وقالت الخطوط الجوية الليبية، أن موعد إقلاع الرحلة القاصدة من معيتيقية الى تونس رقم 302 سيكون على تمام الساعة العاشرة والربع صباحًا بتاريخ الخميس 3 اغسطس 2023 .
وأشارت الى أن إقلاع رحلة العودة تونس الى معيتيقية رقم LN303 سيكون على تمام الساعة الخامسة و25 دقيقة مساءًا بتاريخ الخميس 3 اغسطس 2023 .
عليه يطلب منكم التواجد داخل المطار قبل موعد الرحلة بـ 3 ساعات.
جدول مواعيد رحلات الخطوط الجوية الليبية اليوم الخميس 3 اغسطس 2023م:
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