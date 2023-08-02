عميد بلدية الشرقية “امحمد العربي” يتحدث عن الوضع الإقتصادي للمنطقة 

كشف عميد بلدية الشرقية “امحمد العربي” في تصريح حصري لصحيفة صدى الإقتصادية عن وضع الوقود في المنطقة حيث أكد على وجود افراج نوعا فالمحطات يتم تزويدها شبه يوميا وهناك ارتياح من ناحية المواطنين، مع وجود ازدحام ولكن أفضل من السنوات السابقة.

وتابع قوله: بالنسبة لسعر الوقود يتراوح بين 2.5 دينار إلى 3 دينار وفي السوق السوداء بينما الحدود مفتوحة وتوجد الهجرة التجارية بين دول الجوار ، التشاد والنيجر تتراوح بين 2.5 دينار الى 3 دينار .

وأضاف قائلا: بالنسبة لسعر الغاز التي تصل من الشركة يتم بيعها بقيمة 15 دينار وتصل إلى 25 دينار القادمة من مستودع مصراتة وبالنسبة لقيمتها في السوق السوداء تتراوح من 50 دينار الى 80 دينار .

وتابع قائلا: فيما يتعلق بمصفاة الجنوب ،كل أهل الجنوب في انتظار هذه المصفاة، التي ستكون الحل الجدري لمعاناة الجنوب فيما يتعلق بالوقود والغاز والمحروقات ، نعتقد بأن الحكومة جادة بموضوعها ونأمل أن تنتهي ولا يحدث بها أي عراقيل في المستقبل .

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة صدى الاقتصادية