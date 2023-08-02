«تاتنفت» الروسية تتحدث عن نتائج إيجابية بعد حفر آبار استكشافية في ليبيا

أكد نائب الرئيس التنفيذي لشركة إنتاج النفط الروسية «تاتنفت»، نورسلام سوبييف، توصلهم إلى نتائج إيجابية بعد حفر آبار استكشافية في ليبيا، لافتًا إلى أن معدل التدفق من بعضها كان جيدًا.

وقال المسؤول التنفيذي للشركة، في تصريح إلى وكالة «تاس» الروسية: «لقد حفرنا آبارًا استكشافية تماشيًا مع خطة التنقيب. حصلنا على معدل إنتاج جيد من بعضها. ونقوم الآن بحساب كفاءة التكلفة. إذا كانت إيجابية، فسننتقل إلى مرحلة التطوير التجريبي»، وفق تعبيره.

وفي 10 مايو الماضي، أعلنت الشركة الروسية اكتشافًا نفطيًا جديدًا بمنطقة العقد 82/04 والواقعة بحوض غدامس، غرب ليبيا. وقالت المؤسسة الوطنية للنفط آنذاك إن «تاتنفت» قامت باختبار «البئر الاستكشافية التي حفرتها على عمق إجمالي يبلغ 8.500 قدم، وتقع على بعد حوالي 330 كم جنوب طرابلس».

وأوضحت مؤسسة النفط أن «معدل التدفق المحقق هو 1870 برميل نفط يوميًا»، لافتة إلى أن حصة الفائدة المحددة لها في البئر بموجب اتفاقية الاستكشاف ومقاسمة الإنتاج تقدر بنحو «89.5%»، في حين تبلغ حصة شركة «تاتنفت» المشغل 10.5%.

يذكر أن «تاتنفت» عملت في ليبيا بموجب اتفاقية امتياز خلال الفترة من 2005 إلى 2014، وتوقفت إثر الأحداث التي شهدها البلد آنذاك. لكن الشركة الروسية أعلنت في أكتوبر 2021 استئنافها عمليات التنقيب عن النفط في ليبيا.