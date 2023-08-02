خاص.. عميد بلدية بنت بية يتحدث لصدى عن أوضاع البلدية والمناطق المجاورة لها 

كشف عميد بلدية بنت بية “أشرف المصلح” في تصريح حصري لصحيفة صدى الاقتصادية عن وضع الوقود في المنطقة ، ومن بعد توفر الصهاريج يوجد تحسن، ولكن بعد عيد الأضحى لا نعلم هل أن الكميات ناقصة أو يوجد خلل فى المستودع، في بعض المناطق منها سبها، و بنت بية وغيرها يتبعون بنظام الكرت، بمعنى كل محلة عدد السيارات الموجودة بها يتم تسجيلها لدى مختار المحلة ويتم صرف لهم بطاقة، وهي حسب توفر الوقود وهذه الخدمة لم يتم تطبيقها إلا في الجنوب .

وتابع قوله: بالنسبة إلى الغاز متوفر، توجد في البلدية 8 محطات،2 الشرارة الذهبية،2 الراحلة,4 نفط ليبيا، يتم تزويدنا من المحطات العامة بحسب الاتفاق مع شركة البريقة حيتم تركيب مضخات جديد وكذلك تزويدنا يوميا 120 ألف لتر .

وأضاف قائلاً: بالنسبة للمشاكل الخدمية بالمنطقة الطريق العام الرابط بين سبها وبلدية بنت بية، يوجد عقد مع شركة تركية ” اريج” وتم الاجتماع معها والتوضيح لها، وتم التنسيق معهم ، ولكن للأسف من تاريخ توقيع العقد معهم لا يوجد هناك أي رد منهم ولا نعلم ماهو العائق أو السبب لذلك .

وصرح أيضاً: بالنسبة لمصفاة الجنوب ،بالقرب من إدارة حقل الشرارة يوجد مشروعين مشروع مصفاة الجنوب، دوار الغاز وهو ينتج تقريبا 7000 اسطوانة، ولكن للأسف إلى تاريخ اليوم لا يوجد أي جديد بخصوصها.

وتابع قوله: بالنسبة لأسعار البنزين في السوق السوداء تقريباً بسعر 80 دينار، 20لتر، بعد موضوع الصهاريج لا نعلم هل الاشكالية من المستودع أو نقص الوقود ولم يتم تشخيصها.

أما الجانب الخدمي للمنطقة، مايخص المياه والصرف الصحي البلدية وفرت حوالي 41 مضخة لمحلات البلدية ، وتم توزيعها بحضور مختار المحلة، في منطقة قبر عون حيث تم التعاقد على حفر الآبار، وخطوط المياه وجهاز الاسكان والمرافق، في الفترة الماضية البلدية كانت لديها حملة مع وجود مشاكل ، ومخصصات التنمية فيوجد خطين 450 و 200متر سنتعاقد عليها كبلدية ،ومشاريع انارة الشوارع ،وتوريد بعض مخصصات باب التنمية لمكتب نظافة البلدية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة صدى الاقتصادية