ليبيا ثاني أكبر سوق صادرات لتركيا في إفريقيا

أكد رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات “كرانفيل” التركية مرتضى كرانفيل أن ليبيا تعد ثاني أكبر سوق صادرات في إفريقيا بالنسبة لتركيا، وتوفر مناطقها النائية فرص مهمة من أجل رجال الأعمال الأتراك.

وشدد كرانفيل أن دعوة وزير النفط والغاز الليبي محمد عون تعد فرصة كبيرة لرجال الأعمال الأتراك من أجل تعزيز إمكاناتهم الاستثمارية والتعاون التجاري في ليبيا.

وشدد على الثقة التي تحظى بها تركيا في ليبيا، وقال: “ستساهم مثل هذه العلاقات الدولية والتعاون في نمو الشركات التركية ودعم التحول الاقتصادي في ليبيا”.

وأشار كرانفيل أن صادرات تركيا إلى ليبيا بلغت 1 مليار دولار عام 2011، مضيفًا: “بسبب عدم الاستقرار في البلاد بلغ إجمالي حجم التجارة بين 4 و4.5 مليار دولار، فليبيا ثاني أكبر بلد نصدر له في إفريقيا بعد مصر، ويمكن أن يصل حجم الصادرات إلى 10 مليارات دولار إذا تم اتخاذ الخطوات الصحيحة في ليبيا، وحجم التجارة إلى 15 مليار دولار”.

وأكد أن ليبيا تقدم فرصًا كبيرة ليس فقط في مجال المقاولات ولكن أيضًا كبوابة لأفريقيا التي يبلغ عدد سكانها 1.3 مليار نسمة، مبينًا أن المستثمرين الأتراك يمكن أن يقوموا باستثمارات أكثر في ليبيا بمجال البتروكيماويات.

وأردف: “يمكن للشركات التركية بيع كل شيء باهظ الثمن متعلق بالخدمات اللوجستية البتروكيماوية في ليبيا إلى إفريقيا”.

وشدد كرانفيل على أهمية استقرار المنطقة، وتطرق إلى جهود الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بهذا الصدد.

ولفت أن وزير الخارجية التركي هاكان فيدان أكد خلال لقائه رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري أن أولوية تركيا الأساسية تتمثل في إحلال السلام والاستقرار الدائمين هناك، مبينًا أن شركات المقاولات التركية تلعب دورًا مهمًا في ليبيا.

ودعا كرانفيل الشركات التركية إلى إبداء الاهتمام بقطاعي الدراسات البحثية الزلزالية والبتروكيماويات في ليبيا.