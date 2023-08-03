أعلن موقع “Bamada” المالي الناطق باللغة الفرنسية مصادرة فندق مملوك لمحفظة ليبيا أفريقيا للاستثمار في مالي وطرحه للبيع بالمزاد.

وأشار الموقع الى أن فندق ماريتو بالاس لم يعد تابعًا لمحفظة ليبيا أفريقيا للاستثمار وقد تمت مصادرته وطرحه للبيع بالمزاد.

وقال موقع “Bamada” أن الفندق تم بيعه عقب دين لم يسدده الطرف الليبي لشراء هذا الفندق حيث دخل في ديون مع البنوك بمبلغ هائل لمدة 7 سنوات.

وأضاف الموقع أنه في مواجهة عدم سداد الديون اضطر بنك التضامن المالي BMS-SA إلى البدء في الأعمال القضائية ضد محفظة ليبيا أفريقيا للاستثمار حتى يمكن من إعادة حقوقه.

ولفت الموقع الى أن البنك بدأ في إجراءاته منذ أن تم تصنيف محفظة ليبيا أفريقيا للاستثمار على أنها حسابات مشكوك في تحصيلها في نفس البنك.

وأشار الموقع الى أن القانون يمنح البنك إمكانية الشروع في استرداد أمواله، ونتيجة لذلك قرر بنك BMS-SA مقاضاة مجموعة محفظة ليبيا أفريقيا للاستثمار أمام المحكمة الكبرى.

وأصدرت المحكمة الكبرى حكمها في 14 يونيو 2023 بتلقي طلب البنوك والإعلان عن أنه نظامي وقائم على أسس سليمة.

وبحسب الموقع أنه بعد الإنتهاء من إجراءات التسجيل الضريبي سيتم بدء عملية بيع الفندق عبر العثور على عميل سيكون مشتر جديد.

وتوقف هذا الفندق الفاخر الواقع على ضفاف نهر النيجر عن العمل منذ بضع سنوات.

والفندق هو سند ملكية مسجل في السجل العقاري برقم 4020 تم بناؤه على مساحة 89 ويقع في بوزولا.

ومحفظة ليبيا أفريقيا للاستثمار كانت مبادرة من الراحل معمر القذافي وكانت موجودة في العديد من البلدان الأفريقية.

واستثمرت المحفظة في العديد من المجالات والفنادق في مالي لكنها تواجه صعوبات منذ اغتيال الزعيم معمر القذافي. #السبق