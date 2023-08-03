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تحديث اسعار الحديد في ليبيا اليوم الخميس 3 اغسطس 2023

تم النشر منذُ 12 ساعة
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مصدر الخبر / المشهد
مصدر الخبر / المشهد

 

ننشر اسعار الحديد في ليبيا اليوم الخميس 3 اغسطس 2023 ، وفقاً للنشرة الأسعار اليومية من شبكة ليبيا التجارية .

وتمثل الاسعار الموضحة بالجدول اسعار السلع الأكثر استهلاكًا بالسوق المحلي .

وفيما يلي قائمة اسعار الحديد في ليبيا اليوم الخميس 3 اغسطس 2023:

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