تحديث اسعار الحديد في ليبيا اليوم الخميس 3 اغسطس 2023

ننشر اسعار الحديد في ليبيا اليوم الخميس 3 اغسطس 2023 ، وفقاً للنشرة الأسعار اليومية من شبكة ليبيا التجارية .

وتمثل الاسعار الموضحة بالجدول اسعار السلع الأكثر استهلاكًا بالسوق المحلي .

وفيما يلي قائمة اسعار الحديد في ليبيا اليوم الخميس 3 اغسطس 2023: