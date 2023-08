مسؤول بالمصرف المركزي يؤكد لـ”تبادل” تحويل مرتبات شهر يوليو (7) إلى المصارف التجارية

أكد مسؤول بمصرف ليبيا المركزي لقناة “تبادل” بأنه قد تم صباح اليوم الخميس تحويل مرتبات شهر يوليو (7) لكافة الموظفين العاملين بقطاعات الدولة إلى المصارف التجارية

وكانت وزارة المالية بحكومة الوحدة الوطنية قد أعلنت منذ الثامن عشر من الشهر الماضي تسليم أذونات الصرف الخاصة بمرتبات شهر يوليو (7) لكافة الجهات الممولة من الخزانة العامة للدولة إلى إدارة العمليات المصرفية بمصرف ليبيا المركزي لاستكمال إجراءات الصرف.

