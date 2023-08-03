ارتفاع جديد للدولار.. المركزي يعلن أسعار العملات مقابل الدينار (الخميس 03 اغسطس 2023)

أعلن مصرف ليبيا المركزي أسعار صرف العملات الدولية أمام الدينار، اليوم الخميس 03 اغسطس 2023، وقد بلغ متوسط سعر صرف الدولار 4.8027 دينار، مسجلاً ارتفاعاً نسبياً.

وبلغ متوسط سعر صرف اليورو 5.2532 دينار، والجنيه الاسترليني 6.098 دينار، والدولار الكندي 3.5974 دينار ليبي، والليرة التركية 0.1781 دينار، حسب الأسعار المعلنة من المصرف، الذي يمثل السوق الرسمية للعملة.

وفيما يخص العملات العربية بلغ متوسط سعر صرف الريال السعودي 1.2801 دينار، والدرهم الإماراتي 1.3076 دينار، والدينار التونسي 1.5614 دينار، والدرهم المغربي 0.4879 دينار ليبي.