تغيير جديد.. أسعار العملات مقابل الدينار في السوق السوداء اليوم الخميس 03 اغسطس 2023

نستعرض لكم عبر المشهد الليبي ومن خلال التعاملات أسعار صرف الدولار و العملات الأجنبية مقابل الدينار الليبي اليوم الخميس 03 اغسطس 2023 وفقا للأرقام الواردة عن تعاملات السوق السوداء ..

وسجلت أخر أسعار صرف العملات الأجنبية والعربية والذهب والفضة والصكوك و بطاقات الدولار الامان و الدينيز مقابل الدينار الليبي في السوق الموازي اليوم الخميس 03 اغسطس 2023م، خلال اخر تحديث للاسعار القيم الآتية: سعر الدولار في مصرف ليبيا المركزي

4.8147 د‫.‬ل – للبيع – 4.7907 د.ل للشراء ▪️ الدولار 🇺🇲

ب5.1400 ~ 5.1350 دينار ▪️ اليورو 🇪🇺

ب5.6000 ~ 5.5600 دينار ▪️ الدينار التونسي 🇹🇳

1.64 دينار ▪️ الباوند = 6.50 دينار ▪️ تحويل دولار لتركيا 🇹🇷🇺🇲

ب 5.1375 ~ 5.1325 دينار ▪️ دولار حوالة دبي =

كاش دبي 5.15 دينار تحويل يورو لتركيا

+07.00 ~09.00 قروش ▪️ الليرة التركية

0.19 دينار ▪️ الجنيه المصري

0.14 دينار ▪️ الدينار الاردني

7.30 دينار ▪️ فضة كسر ب2.45 ~2.85 دينار ▪️ كسر ذهب 18 ب235.00 دينار ▪️ الذهب المسبوك = ب240.00 للجرام ▪️ الدولار بشيك الوحدة = 5.21 دينار ▪️ الدولار بشيك التنمية = 5.20 دينار نسبة سحب البطاقات دولار = ~% الدينيز نسبة سحب بطاقات دولار = ~% الامان الدينار التونسي 🇹🇳

لما بتشري 🇹🇳

1000 دينار ليبي =600 دينار تونسي

لما بتحوّل من ليبيا لتونس 🇹🇳

1000 دينار ليبي =590 دينار تونسي الجنيه المصري 🇪🇬

لما بتحوّل من ليبيا لمصر 🇪🇬

1000 دينار ليبي =7450 جنيه مصري

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