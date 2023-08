«كرانفيل»: حجم التبادل التجاري مع ليبيا بلغ 4 مليارات دولارات

أكد رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات «كرانفيل» التركية مرتضى كرانفيل أنّ ليبيا تعد ثاني أكبر سوق صادرات في إفريقيا بالنسبة لتركيا، وتوفر مناطقها النائية فرص مهمة من أجل رجال الأعمال الأتراك.

وشدد كرانفيل أنّ دعوة وزير النفط والغاز محمد عون تعد فرصة كبيرة لرجال الأعمال الأتراك من أجل تعزيز إمكاناتهم الاستثمارية والتعاون التجاري في ليبيا.

وشدد كرانفيل على الثقة التي تحظى بها تركيا في ليبيا، قائلا: «ستساهم مثل هذه العلاقات الدولية والتعاون في نمو الشركات التركية ودعم التحول الاقتصادي في ليبيا».

وأشار كرانفيل إلى أنّ صادرات تركيا إلى ليبيا بلغت 1 مليار دولار عام 2011، مضيفًا: «بسبب عدم الاستقرار في البلاد بلغ إجمالي حجم التجارة بين 4 و4.5 مليار دولار».

وتابع كرانفيل أنّ ليبيا ثاني أكبر بلد نصدر له في إفريقيا بعد مصر، ويمكن أن يصل حجم الصادرات إلى 10 مليارات دولار إذا تم اتخاذ الخطوات الصحيحة في ليبيا، وحجم التجارة إلى 15 مليار دولار”.

وأكد كرانفيل أن ليبيا تقدم فرصًا كبيرة ليس فقط في مجال المقاولات ولكن أيضًا كبوابة لأفريقيا التي يبلغ عدد سكانها 1.3 مليار نسمة، مبينًا أن المستثمرين الأتراك يمكن أن يقوموا باستثمارات أكثر في ليبيا بمجال البتروكيماويات.

