“إيني” الإيطالية ترفع قوة في مناطق الاستكشاف النفطي في عدة مناطق في ليبيا

قامت شركة إيني الإيطالية بالتعاون الرسمي مع نظيرتها المؤسسة الوطنية للنفط على إلغاء حالة القوة القاهرة في مناطق الاستكشاف البرية والبحرية حيث أن “إيني” هي المشغل بحصة 42.5 ٪ إلى جانب 42.5 ٪ و المؤسسة الليبية للاستثمار بنسبة 15% .

وقالت شركة” إيني ” الإيطالية أن القوة القاهرة التي أُعلن عنها في عام 2014 أُلغيت بعد استكمال إيني لتقييم المخاطر الأمنية لظروف الأمنية في المناطق التي سيتم فيها تنفيذ برنامج الاستكشاف وقد أسفرت هذه الدراسة عن نتائج إيجابية .

وأكدت إيني الإيطالية أن بعد إلغاء القوة القاهرة ستتمكن من استئناف أنشطة العقود في أحواض الاستكشاف والتي يقع بعضها بالقرب من مرافق الغاز في حقل الوفاء .

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