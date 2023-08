ليبيا ثاني وجهة للصادرات التركية في أفريقيا بعد مصر

أكد رئيس مجلس الأعمال الليبي التركي “مرتضى كرانفيل” أن ليبيا تعد ثاني أكبر وجهة للصادرات في إفريقيا بعد مصر، والتي بلغ حجم التبادل التجاري معها بين 4 و4.5 مليار دولار.

وأوضح كرانفيل بحسب وكالة “الأناضول” التركية أنّه يمكن أن يصل حجم الصادرات إلى 10 مليارات دولار، ويصل حجم التجارة إلى 15 مليار دولار، إذا جرى اتخاذ الخطوات الصحيحة.

وأشار “كرانفيل” إلى أن ليبيا تمثل بوابة لأفريقيا التي يبلغ عدد سكانها 1.3 مليار نسمة، مبينًا أن المستثمرين الأتراك يمكن أن يقوموا باستثمارات أكثر في ليبيا بمجال البتروكيماويات.

واعتبر “كرانفيل” أن دعوة وزير النفط والغاز في حكومة الوحدة الوطنية “محمد عون” هي فرصة كبيرة لرجال الأعمال الأتراك من أجل تعزيز إمكاناتهم الاستثمارية والتعاون التجاري في ليبيا.

وأكّد “كرانفيل” على الثقة التي تحظى بها تركيا في ليبيا، مشيرا إلى أنّ مثل هذه العلاقات الدولية والتعاون ستُسهم في نمو الشركات التركية وتدعم التحول الاقتصادي في ليبيا.

