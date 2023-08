وزير الاقتصاد والتجارة يعتمد السجل الاستثماري والتجاري للشركة الليبية الإسبانية لصيانة الطائرات وخدمات الشحن الجوي

اعتمد وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية “محمد الحويج” أمس الأربعاء السجل الاستثماري والتجاري للشركة الليبية الاسبانية المشتركة لصيانة الطائرات وخدمات الشحن الجوي، لتنفيذ مشروع محطة “ادفكو” لصيانة الطائرات والشحن الجوي بمطار مصراته الدولي.

وأوضحت وزارة الاقتصاد بأنه وبحسب الاتفاق فإن الشركة الليبية الاسبانية المشتركة لصيانة الطائرات وخدمات الشحن الجوي ستكون شركة مشتركة بين شركة الخطوط الأفريقية بنسبة 51 % وشركة ” “ايه.دي.أير بزنس جروب اس ال” الإسبانية بنسبة 49 % من أسهم الشركة.

وأضافت الوزارة بأن المشروع سيساهم في خفض تكاليف الصيانة بنسبة 50 % حيث تتحمل الشركة الافريقية لصيانة الدورية للطائرات قيمة تصل إلى 150 مليون يورو سنوياً، كما سيوفر مشروع محطة الصيانة والتي ستكون أكبر مركز صيانة في شمال أفريقيا عوائد كبيرة إضافة إلى توفير فرص عمل كبيرة لا تقل عن 2000 وظيفة وبرامج تدريب وتأهيل للكوادر الوطنية بالتعاون مع الشركات الدولية الرائدة بالمجال.

وأكد “الحويج” على أهمية تنفيذ مشاريع استثمارية لخدمات النقل الجوي تُسهم في تطوير الحركة التجارية وتنمية الاقتصاد الوطني، موجهاً الشركة الليبية الاسبانية المشتركة لصيانة الطائرات وخدمات الشحن الجوي بالبدء في تنفيذ محطات صيانة الطائرات والمساهمة في رفع مستوى خدمات الشحن الجوي بالمطارات الليبية.

