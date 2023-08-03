خاص: السفير الإسباني يكشف لصدى عودة الكثير من الشركات الإسبانية للعمل بليبيا

صرح السفير الإسباني لدى ليبيا خافيير لارتشي لصحيفة صدى الاقتصادية اليوم الخميس أن الشركات الإسبانية عادت إلى العمل في ليبيا في منذ يونيو الماضي حيث كانت هناك رحلة لرجال الأعمال الإسبان مع المدير العام للتجارة والاستثمار وهناك المزيد من الشركات الإسبانية التي بدأت تعمل بشكل طبيعي مع الشركات الليبية .

وأكد السفير الإسباني علو اهتمامه بأن تلعب الشركات الإسبانية دورًا رئيسيًا وسيكمل الدور القوي للشركات الإسبانية في دعم النمو الاقتصادي الليبي ومشاركتها في قمة ليبيا للطاقة والاقتصاد لهذا العام .

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