شركة “إيني” الإيطالية تلغي حالة القوة القاهرة على ثلاثة أصول تنقيب في ليبيا

أعلنت شركة “إيني” الإيطالية اليوم الخميس إلغاء حالة القوة القاهرة على ثلاثة أصول تنقيب في ليبيا رسميا إلغاء حالة القوة القاهرة في مناطق الاستكشاف A و B (البرية) ، و C (البحرية) في ليبيا، والتي تملك الشركة فيها حصة 42.5%.

وبحسب وكالة “نوفا” الايطالية فقد تم إلغاء القوة القاهرة التي تم الإعلان عنها في عام 2014 بعد الانتهاء من تقييم المخاطر الأمنية من قبل شركة “إيني” للتحقق من الظروف الأمنية في المناطق التي سيتم فيها تنفيذ برنامج الاستكشاف وأسفر التقييم عن نتائج إيجابية.

وأضافت الوكالة بأن إلغاء القوة القاهرة من قبل الشركة المشتركة، سيمكن شركة “إيني” مشغل القطاعات A وB وC، من استئناف الأنشطة المتوخاة تعاقديًا في أحواض الاستكشاف وتلك القريبة من محطات الغاز في حقل الوفاء.

