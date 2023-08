أعلنت شركة “إيني” إضفاء الطابع الرسمي على إلغاء حالة القوة القاهرة في منطقتي الاستكشاف البرية (AوB) والبحرية(C) والتي ألغيت عام 2014، وذلك وفقا لما نشرته وكالة “نوفا” الإيطالية.

وبحسب الوكالة الإيطالية، فإن “إيني” تملك مانسبته 42.5%، إلى 42.5% تملكها “بريتش بتروليم” و15% تملكها المؤسسة الليبية للاستثمار، مشيرة إلى أنها ستتمكن من استئناف أنشطة الاستكشاف، والتي بعضها يعتبر قريبا من محطات الغاز في حقل الوفاء.

وذكرت نوفا أن شركة إيني ألغت حالة القوة القاهرة عام 2014 بعد الانتهاء من تقييم المخاطر الأمنية، والتأكد من الظروف الأمنية في المناطق التي ستنفذ فيها برنامج الاستكشاف، والتي أسفرت عن نتائج إيجابية.

ووفقا لوكالة “نوفا” فإن إيني تعد المورد الأول للغاز للسوق المحلي في ليبيا، حيث تملك مانسبته 80% من الإنتاج الليبي للغاز أي مايعادل 1.6 مليار قدم مكعب قياسي يوميا.

ومع مطلع العام الجاري 2023, وقعت شركة إيني الإيطالية، مذكرة تفاهم لدراسة وتحديد الفرص مع ليبيا لتقليل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري وتطوير الطاقة المستدامة في البلاد.

وتشترك إيني والمؤسسة الوطنية للنفط في نسب متساوية من الأرباح في مشروع مليتة (إيني 50٪ والمؤسسة الوطنية الليبية للنفط 50٪).

المصدر: وكالة “نوفا” الإيطالية

The post إيني تضفي الطابع الرسمي لإلغاء القوة القاهرة appeared first on ليبيا الأحرار.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة ليبيا الاحرار