3 شركات نفطية عالمية تعلن استئناف أنشطتها الاستكشافية والتعاقدية في ليبيا

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط الخميس، استلامها إخطارات رسمية من ثلاث شركات نفطية عالمية باستئناف أنشطتها الاستكشافية في ليبيا.

وقالت المؤسسة، في بيان لها، إن شركتي “إيني الإيطالية” و”بريتش بيتروليوم البريطانية ” أبلغتاها برفعهما حالة القوة القاهرة، واستئناف أنشطة الاستكشاف والالتزامات التعاقدية في القطع الممنوحة لهما في منطقتي حوض غدامس(A-B) والقطعة البحريةC.

كما استلمت المؤسسة من شركة “سوناطراك الجزائرية” إخطاراً رسمياً برفعها للقوة القاهرة واستئناف أنشطة الاستكشاف واستكمال الالتزامات التعاقدية في القطع الممنوحة لها (065 و96/95 ) بمنطقة حوض غدامس.

وجددت المؤسسة دعوتها لباقي الشركات التي لم تشرع في رفع حالة القوة القاهرة في مناطقها بضرورة استئناف أنشطتها والتزاماتها التعاقدية، مؤكداً بأنها لن تتهاون في الحفاظ على المصالح الوطنية للدولة الليبية، وفق نص البيان.