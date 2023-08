“الدبيبة” يعلن عن بدء تنفيذ مشاريع أخرى في مجال الإمداد المائي انطلاقا من مدينة سبها

أعلن رئيس حكومة الوحدة الوطنية “عبدالحميد الدبيبة” خلال افتتاح جلسة مجلس الوزراء بمدينة غدامس اليوم الخميس، عن بدء تنفيذ مشاريع أخرى في مجال الإمداد المائي انطلاقا من مدينة سبها، موضحا أن الحكومة تعاملت مع الاحتياجات الملحة لبعض المناطق، من خلالْ حفر 160 مِنَ الآبار العميقة، وتنفيذ أعمال الصيانة والتمديدات الجديدة للمياه، في مناطق جبل نفوسة، وشرق البلاد وجنوبها.

وأوضح “الدبيبة” بأن ما حققته حكومته حتى اللحظة في ملف الكهرباء غير كاف، مؤكدا عزمها على مواصلة العمل وضمان استقرار الشبكة الكهربائية بالتوازي مع تنظيم الاستهلاك المتزايد.

وأكد رئيس الوزراء بأن ليبيا تعيش اليوم مرحلة مختلفة من الاستقرار، مضيفا أن البلاد استطاعت استبدال أخبار الحرب والدمار بالبناء والإعمار، حيث عادت الحياة لكل المدن والقرى، دون استثناء.

