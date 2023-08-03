استئناف أنشطة الشركات العالمية في مجال النفط والغاز في ليبيا

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط استلامها إخطارات رسمية من شركتي “إيني الإيطالية” و”بريتش بيتروليوم البريطانية” برفع حالة القوة القاهرة واستئناف أنشطة الاستكشاف والالتزامات التعاقدية في مناطق حوض غدامس (A-B) والقطعة البحرية C.

كما أفادت المؤسسة أنها تلقت إخطارًا رسميًا من شركة “سوناطراك الجزائرية” برفعها للقوة القاهرة واستئناف أنشطة الاستكشاف والالتزامات التعاقدية في القطع الممنوحة لها (065 و 96/95) بمنطقة حوض غدامس. تأتي هذه الخطوة استجابة لدعوة المؤسسة الوطنية للنفط في ديسمبر الماضي لجميع الشركات العالمية العاملة في مجال النفط والغاز في ليبيا لرفع القوة القاهرة.

ويجدد مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط دعوته لبقية الشركات التي لم تقم برفع حالة القوة القاهرة في مناطقها بضرورة استئناف أنشطتها والتزاماتها التعاقدية.

ويؤكد المجلس على أن المؤسسة لن تتهاون في الحفاظ على المصالح الوطنية للدولة الليبية وتحقيق رؤيتها في استعادة دورها الريادي والفعّال في مجال الطاقة.

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