اعلان هـام من جامعة حكومية بشأن صرف مرتبات يوليو

أعلنت جامعة الزاوية، اليوم الخميس عن تجهيز وصرف مرتبات شهر يوليو 7 / 2023 لجميع الموظفين والمعيدين” واعضاء “هيئة التدريس بالجامعة” .
وأشارت الى انه يتم توزيعها على المصارف.
وفي وقت سابق، كشف مصرف ليبيا المركزي عن بدء تنفيذ صرف مرتبات شهر يوليو .
أعلنت جامعة الزاوية، اليوم الخميس عن تجهيز وصرف مرتبات شهر يوليو 7 / 2023 لجميع الموظفين والمعيدين” واعضاء “هيئة التدريس بالجامعة” .
وأشارت الى انه يتم توزيعها على المصارف.
وفي وقت سابق، كشف مصرف ليبيا المركزي عن بدء تنفيذ صرف مرتبات شهر يوليو .
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