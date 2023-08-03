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اعلان هـام من جامعة حكومية بشأن صرف مرتبات يوليو

تم النشر منذُ 45 ثانية
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مصدر الخبر / المشهد
مصدر الخبر / المشهد

أعلنت جامعة الزاوية، اليوم الخميس عن تجهيز وصرف مرتبات شهر يوليو 7 / 2023 لجميع الموظفين والمعيدين” واعضاء “هيئة التدريس بالجامعة” .

وأشارت الى انه يتم توزيعها على المصارف.

وفي وقت سابق، كشف مصرف ليبيا المركزي عن بدء تنفيذ صرف مرتبات شهر يوليو .

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