مجلس الوزراء يصدر قرارات وتوجيهات جديدة خلال اجتماعه في غدامس

عقد مجلس الوزراء لحكومة الوحدة الوطنية، اليوم الخميس، اجتماعه العادي السادس لسنة 2023م بمدينة غدامس.

وتضمن الاجتماع موافقة المجلس على تغذية مدينة غدامس بمياه النهر الصناعي من حقل آبار غدامس بمنظومة النهر الصناعي، على أن يتم تنفيذه عن طريق شركة النهر لتصنيع الأنابيب والإنشاء إحدى الشركات التابعة لجهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي بسعة 12,000 متر مكعب.

كما منح مجلس الوزراء الإذن لجهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق بالتعاقد لتنفيذ 5 مشاريع لمعالجة مختنقات المياه والصرف الصحي والرصف المؤقت للإسكان العام بمنطقة العسة.

واعتمد المجلس محضر الترسية للجنة العطاءات بمصلحة الطيران المدني بشأن تنفيذ مشروع توريد وتركيب مساعدات ملاحية ( deco) بمطاري سبها و زوارة بالتعاقد مع شركة كندية.

ووافق المجلس على اعتماد الأسعار الاسترشادية لأعمال البنية التحتية، أعمال المباني والصيانة الكاملة، اعتماد نتائج أعمال لجنة توفير الأعلاف الحيوانية، بالإضافة للموافقة على إعفاء كافة توريدات الشركة العامة للكهرباء من رسوم وضرائب المواني خلال فترة خطة معالجة أزمة الكهرباء.