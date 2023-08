قامت إدارة التسويق وتطوير المنتجات بمصرف الجمهورية، ورشة عمل لموظفي المنطقة الوسطى، والتي تهدف لتعريف بالخدمة وطريقة الاشتراك بها وآلية عملها ومميزاتها.

حيث تم خلال الورشة توقيع عقود الاشتراك مع مجموعة من التجار ورجال الأعمال في حفل بسيط بفندق الماسة بمدينة مصراته.

ويذكر أن خدمة مصرفي أعمال من الخدمات الرقمية المستهدفة ضمن الخطة التسويقية لمصرف الجمهورية لسنة 2023، والتي عن طريقها يمكن للتجار ورجال الأعمال إدارة حساباتهم وتحويل الأموال وخدمات اخرى عبر تطبيق مصرفي أعمال.

The post إدارة التسويق بالجمهورية تستعد لاطلاق خدمة مصرفي أعمال appeared first on قناة تبادل.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من هنا