بشرى للمعلمين في ليبيا.. جدول احتساب فروقات مرتبات عن 3 سنوات حسب الدرجة الوظيفية

صدر حكم قضائي بمحكمة إستئناف البيضاء الدائرة القضائية بإلزام الحكومة و وزارة المالية بصرف فروقات القانون رقم 4 .

وعقب صدور الحكم القضائي أصبح التنفيذ (إلزامي) لجهات الإختصاص (ورفض أي مبررات لعدم التنفيذ) بعد الطعن الذي قُدِم لإدارة القضاية من قبل النقابة العامة للمعلمين بسبب تلكؤ وتأخير صرف فروقات القانون رقم4 من قبل جهات التنفيذ .

وأكد الحكم في نصه على أحقية كل المعلمين والعاملين في التعليم في جميع ربوع ليبيا بصرف فروقات القانون رقم 4 دون إستثناء .

وخلال مؤتمر صحفي للنقيب العام للمعلمين السيد عبد النبي النف أكد أن الفروقات المالية المتعلقة بالقانون رقم 4 على ضرورة إحترام الاحكام الصادرة عن الجهات القضائية .

وأعلن نقيب المعلمين الانتهاء من الاجراءات المتعلقة بالتأمين الصحي للمعلمين في ليبيا .

*توضيح بشأن الجدول (ع1 تعني علاوة وحدة) (و ع2 معناها علاوتين وهكذا) اما بالنسبة للعمود الوسط “مرتبك الاساسي” والعمود اليسار “هذة فروقات 3 سنوات من 2018 الى 2021”

وفي حالة تم الاتفاق بين النقابة و الحكومة على صرف الفروفات”، ستكون كالتالي :