موعد تسجيل القبول في معهد النفط طرابلس و المركز النوعي الزاوية للتدريب على الصناعات النفطية – الشروط و اللجان

اعلن المركز النوعي بالزاوية و معهد النفط بطرابلس 2023 عن انطلاق تسجيل الطلبة الجدد للدراسة .
شروط القبول
- أن يكون المتقدم ذكراً ليبي الجنسية.
- أن يكون حسن السيرة والسلوك.
- أن يكون حاصلاً على شهادة إتمام التعليم الأساسي (الإعدادية) لهذا العام 2023 الدور الأول وبتقدير عام لا يقل عن جيد وأن لا تقل درجته في مادتي العلوم والرياضيات عن 65% لكل مادة أي (130) من (200)
- أن يكون من مواليد السنوات 2006-2007-2008. يبدأ التسجيل اعتباراً من يوم السبت الموافق 12-8-2023 . ينتهي التسجيل يوم الخميس الموافق 24-8-2023
موعد الامتحان التفاضلي التحريري يوم السبت الموافق 26-8-2013 عند الساعة التاسعة صباحاً
وصدر قرار رئيس مجلس إدارة المؤسسة رقم (415) لسنة 1444هجري ، 2023 م بشأن تشكيل لجان قبول متدربين جدد بمعهد النفط للتأهيل والتدريب والمركز النوعي للتدريب على الصناعات النفطية – الزاوية للعام الدراسي 2024/2023
وسيبدء التسجيل بعد الانتهاء من الترتيبات اللازمة لجميع اللجان ومقارها :
حيث توزع لجان القبول على 17 لجنة فرعية على النحو التالي /
1.لجنة طبرق(مقرها استراحة شركة الخليج العربي بطبرق)
2.لجنة البيضاء ( مقرها المعهد الصناعي البيضاء )
3.لجنة بنغازي ( مقرها استراحة شركة الخليج )
4.لجنة البريقة (مقرها جامعة النجم الساطع )
5.لجنة راس لانوف ( مقرها شركة راس لانوف لتصنيع النفط والغاز )
6.لجنة الوحات ومقرها( مدينة جالو )
7.لجنة الجفرة ومقرها (مدينة هون )
8.لجنة الكفرة
9.لجنة مصراته ( مقرها فرع شركة البريقة لتسويق النفط مصراته )
10.لجنة طرابلس ( مقرها معهد النفط للتدريب و التأهيل طرابلس )
11.لجنة الزاوية (مقرها المركز النوعي للتدريب على الصناعات النفطية بالزاوية )
12.لجنة غريان
13.لجنة يفرن
14.لجنة صبراته
15.لجنة سبها
16.لجنة اوباري
17.لجنة ترهونة
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