موعد تسجيل القبول في معهد النفط طرابلس و المركز النوعي الزاوية للتدريب على الصناعات النفطية – الشروط و اللجان

اعلن المركز النوعي بالزاوية و معهد النفط بطرابلس 2023 عن انطلاق تسجيل الطلبة الجدد للدراسة .

شروط القبول

أن يكون المتقدم ذكراً ليبي الجنسية. أن يكون حسن السيرة والسلوك. أن يكون حاصلاً على شهادة إتمام التعليم الأساسي (الإعدادية) لهذا العام 2023 الدور الأول وبتقدير عام لا يقل عن جيد وأن لا تقل درجته في مادتي العلوم والرياضيات عن 65% لكل مادة أي (130) من (200) أن يكون من مواليد السنوات 2006-2007-2008. يبدأ التسجيل اعتباراً من يوم السبت الموافق 12-8-2023 . ينتهي التسجيل يوم الخميس الموافق 24-8-2023

موعد الامتحان التفاضلي التحريري يوم السبت الموافق 26-8-2013 عند الساعة التاسعة صباحاً

وصدر قرار رئيس مجلس إدارة المؤسسة رقم (415) لسنة 1444هجري ، 2023 م بشأن تشكيل لجان قبول متدربين جدد بمعهد النفط للتأهيل والتدريب والمركز النوعي للتدريب على الصناعات النفطية – الزاوية للعام الدراسي 2024/2023

وسيبدء التسجيل بعد الانتهاء من الترتيبات اللازمة لجميع اللجان ومقارها :

حيث توزع لجان القبول على 17 لجنة فرعية على النحو التالي /

1.لجنة طبرق(مقرها استراحة شركة الخليج العربي بطبرق)

2.لجنة البيضاء ( مقرها المعهد الصناعي البيضاء )

3.لجنة بنغازي ( مقرها استراحة شركة الخليج )

4.لجنة البريقة (مقرها جامعة النجم الساطع )

5.لجنة راس لانوف ( مقرها شركة راس لانوف لتصنيع النفط والغاز )

6.لجنة الوحات ومقرها( مدينة جالو )

7.لجنة الجفرة ومقرها (مدينة هون )

8.لجنة الكفرة

9.لجنة مصراته ( مقرها فرع شركة البريقة لتسويق النفط مصراته )

10.لجنة طرابلس ( مقرها معهد النفط للتدريب و التأهيل طرابلس )

11.لجنة الزاوية (مقرها المركز النوعي للتدريب على الصناعات النفطية بالزاوية )

12.لجنة غريان

13.لجنة يفرن

14.لجنة صبراته

15.لجنة سبها

16.لجنة اوباري

17.لجنة ترهونة