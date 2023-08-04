يبدأ يوم 12 اغسطس من الشهر الجاري قبول متدربين جدد بمعهد النفط للتأهيل والتدريب والمركز النوعي للتدريب على الصناعات النفطية بالزاوية للعام التدريبي 2024ــ2023م .

شروط قبول متدربين جدد بمعهد النفط للتأهيل والتدريب والمركز النوعي بالزاوية

ان يكون المتقدم ليبي الجنسية (ذكر) ان يكون المتقدم حاصلا على شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي (الإعدادية) لهذا العام 2023-2022 دور أول بتقدير عام لا يقل عن جيد وان لا تقل درجته في الرياضيات والعلوم عن 65. ان يكون من مواليد أحد السنوات (2008-2007-2006) أن يجتاز اختبارات القبول التحريرية والمقابلة الشخصية بنجاح. ان تثبت لياقته الصحية حسب الكشف الطبي الذي يتم اجراؤه لهذا الغرض. ان يتعهد المتقدم وولي أمره بالتدريب والدراسة في أي مكان يحدد له. ان يتعهد المتقدم وولي أمره بالعمل بعد تخرجه في المواقع النفطية التي يوجه للعمل بها ضعفا للمدة التي قضاها بالمعهد او المركز على الأقل.

نماذج اسئلة امتحان القبول في معهد النفط طرابلس و المركز النوعي الزاوية لعام 2022/2023:

نماذج اسئلة امتحان القبول في معهد النفط طرابلس و المركز النوعي الزاوية لعام 2018ـ2019 :