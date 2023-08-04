يبدأ يوم 12 اغسطس من الشهر الجاري قبول متدربين جدد بمعهد النفط للتأهيل والتدريب والمركز النوعي للتدريب على الصناعات النفطية بالزاوية للعام التدريبي 2024ــ2023م .
شروط قبول متدربين جدد بمعهد النفط للتأهيل والتدريب والمركز النوعي بالزاوية
- ان يكون المتقدم ليبي الجنسية (ذكر)
- ان يكون المتقدم حاصلا على شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي (الإعدادية) لهذا العام 2023-2022 دور أول بتقدير عام لا يقل عن جيد وان لا تقل درجته في الرياضيات والعلوم عن 65.
- ان يكون من مواليد أحد السنوات (2008-2007-2006)
- أن يجتاز اختبارات القبول التحريرية والمقابلة الشخصية بنجاح.
- ان تثبت لياقته الصحية حسب الكشف الطبي الذي يتم اجراؤه لهذا الغرض.
- ان يتعهد المتقدم وولي أمره بالتدريب والدراسة في أي مكان يحدد له.
- ان يتعهد المتقدم وولي أمره بالعمل بعد تخرجه في المواقع النفطية التي يوجه للعمل بها ضعفا للمدة التي قضاها بالمعهد او المركز على الأقل.
موعد تسجيل القبول في معهد النفط طرابلس و المركز النوعي الزاوية للتدريب على الصناعات النفطية – الشروط و اللجان
نماذج اسئلة امتحان القبول في معهد النفط طرابلس و المركز النوعي الزاوية لعام 2022/2023:
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