السعودية تعفي مواطني بعض الدول من تأشيرة الدخول

أعلنت وزارة الخارجية السعودية إعفاء مواطني بعض الدول من تأشيرة الدخول المسبقة، إذ يمكن لهؤلاء الحصول على تصريح دخول بالتقديم إلكترونياً، على أن ترسل الموافقة لهم بالبريد الإلكتروني.

ووفقاً للبيان فإن قائمة الدول تضم مواطني بريطانيا الذين يمكنهم، بحسب الإعفاء، الاستفادة من التأشيرة الإلكترونية، إذ يتقدم الراغب في السفر إلى السعودية بطلب يقدم عبر الإنترنت على أن يحصل على الموافقة عبر بريده الإلكتروني المدون في الطلب المقدم.

وتعني الموافقة تصريح دخول لمرة واحدة يسري مدة ستة أشهر، ويمكن التقدم بالطلب في حال السفر للأعمال أو السياحة أو التعليم أو العلاج.

طلب الإعفاء

وسيكون بمقدور مواطني الدول المعفاة من التاشيرة المسبقة، وفقاً للقرار الجديد، ملء طلب الإعفاء المتاح في المنصة الوطنية الموحدة للتأشيرات بموقع وزارة الخارجية السعودية https://visa.mofa.gov.sa، ويمكن للراغبين في السفر سواء للسياحة أو الأعمال أو الأغراض المذكورة ملء الطلب قبل السفر بمدة 90 يوماً وبحد أقصى قبل السفر بـ 48 ساعة، وسيتلقى مقدم الطلب رداً في غضون 24 ساعة يصبح بمثابة تصريح دخول إلى البلاد.

ويأتي الاجراء الأخير في سياق خطوات مطردة تتخذها السعودية في إطار خطط التحول الاقتصادي وتنويع القطاعات غير النفطية ضمن “رؤية 2030″، كما تسعى الرياض أيضاً إلى جذب الاستثمارات الأجنبية وتطوير القطاعات السياحية والخدمية.