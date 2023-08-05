مصرف ليبي يعلن زيادة الآت الصراف الآلي في فروعه

أعلن مصرف شمال أفريقيا، عن قيامه في الآونة الأخيرة بتركيب الآت الصراف الآلي في معظم فروع المصرف وفق خطة زمنية موضوعه بهذا الشأن .

ويأتي ذلك في إطار تنفيذ الخطة الموضوعة من المصرف لتزويد كافة الفروع بالآت الصراف الآلي، وتوسيع قاعدة الخدمات الالكترونية لتصبح منتشرة في كامل ربوع البلاد من طبرق شرقاً الى الكفرة والعوينات والقطرون جنوباً ورقدالين غرباً.

ونوه مصرف شمال أفريقيا، عملائه بأنه سيواصل تركيب الآلات فيما تبقى من فروعه في مدة أقصاها شهر لكافة الفروع كما أنه سيتم العمل على إصدار البطاقات المحلية ATM لتصبح كامل خدماته متاحة لجميع العملاء وفي أي وقت.

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