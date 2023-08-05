تفاصيل اجتماع مغلق للجنة العقوبات الدولية بشأن ملف الأموال المجمدة

عقدت لجنة العقوبات الخاصة بليبيا التابعة للأمم المتحدة أمس الجمعة 4 أغسطس 2023، إجتماعاً عبر الدائرة المغلقة لمتابعة ملف الأموال المجمدة ، بحضور رئيس مجلس إدارة المؤسسة الليبية للاستثمار علي محمود.

وقدم رئيس المؤسسة إحاطة حول وضع المؤسسة الحالي وما تتعرض له من تحديات إثر قرارات التجميد التي تم فرضها على المؤسسة الليبية للاستثمار عام 2011 والتقدم الذي أحرزته في تنفيذ إستراتيجية التحول.

كما تم مناقشة جملة من المسائل والطلبات المقدمة من المؤسسة ؛ الكفيلة بضمان حماية أصولها في الخارج وصونها من المساس بها من أي طرف آخر، وتحقيق معدلات ربحية عالية ونمو في الأصول بهدف تعظيم قيمتها السوقية.

كما استمعت لجنة العقوبات إلى موجز مقدم من قبل شركة “EY ” أرنست أند يونغ – فرنسا، تناولت فيه إجراءات المراجعة التي تم الانتهاء منها وخارطة الطريق الخاصة بتدقيق القوائم المالية لمجموعة المؤسسة.

وأبدت استعدادها لدراسة طلبات المؤسسة و وضعها موضع إهتمام و أولوية بالفترة القادمة لضمان الحفاظ عليها لمصلحة الشعب الليبي والأجيال القادمة.