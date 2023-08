النفط يُسجل سادس مكاسب أسبوعية على التوالي

ارتفعت أسعار النفط بنسبة 1.5% في ختام تعاملات يوم الجمعة، لتواصل حصد المكاسب للجلسة الثانية على التوالي، مدعومة بقرار السعودية وروسيا ‏بخفض الإمدادات حتى نهاية الشهر المقبل، مما زاد من مخاوف نقص المعروض.‏

ومع تفوق توقعات نقص الإمدادات وزيادة الطلب على المخاوف من ركود اقتصادي، واصل الخامان القياسيان برنت وغرب تكساس الوسيط، تسجيل المكاسب للأسبوع السادس على التوالي.

وسجلت العقود الآجلة لخام برنت ارتفاعا بـ1.10 دولار أي ما يعادل 1.3%، لتسجل عند ‏التسوية 86.24 دولار للبرميل، فيما زاد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي ‏‏1.27 دولار، أو 1.6%، ليسجل عند التسوية 82.82 دولار للبرميل.‏

وحقق الخامان القياسيان، خلال الأسبوع المنتهي، أعلى مستوى لهما منذ منتصف أبريل.‏

