المركزي يفصح عن كافة مصروفات حكومة الوحدة الوطنية والجهات التابعة 

كشف تقرير مصرف ليبيا المركزي عن قيمة إنفاق مجلس الوزارء بحكومة الوحدة الوطنية والجهات التابعة له الفترة من 1 يناير إلى غاية 31يوليو حيث بلغت قيمة المصروفات ديوان مجلس الوزارء أكثر من 80 مليون دينار ، وتجاوزت قيمة المصروفات بمركز المعلومات والتوثيق برئاسة الوزارء 837 ألف دينار ، وبلغت قيمة المصروفات للأمانة العامة للتكامل الليبي السوداني أكثر من 80 ألف دينار.

وبلغت قيمة المصروفات بالجهاز التنفيذي للطاقات المتجددة 4 مليون ، وبلغت قيمة المصروفات بالجهاز التنفيذي للطيران الخاص أكثر من 40 مليون دينار ، وبلغت قيمة المصروفات باللجنة العليا للطفولة أكثر من 635 ألف دينار ، وبلغت مصروفات المركز الوطني لتطوير الاقتصادي 3.7 مليون دينار.

كما بلغت مصروفات المركز الوطني لدعم القرار 4.7 مليون دينار ، وبلغت مصروفات المؤسسة العامة للإذاعة والتلفزيون 4.8 مليون دينار ، وبلغت قيمة مصروفات الهيئة العامة للمعلومات 5.2 مليون دينار ، وتجاوزت قيمة المصروفات للجهات الأمنية 621 مليون دينار ،وبلغت قيمة مصروفات جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية أكثر من 29 مليون دينار ، وبلغت قيمة المصروفات بصندوق ليبيا للمساعدات والتنمية 1.5 مليون دينار.

هذا وبلغت قيمة المصروفات بقناة ليبيا الرسمية 6 مليون دينار وبلغت قيمة المصروفات بقناة ليبيا الوطنية 52 مليون دينار وبلغت قيمة المصروفات بمركز الدراسات والبحوث الاستراتيجية والأمنية أكثر من 47 مليون دينار ، وبلغت قيمة المصروفات بمصلحة التخطيط العمراني 13.5 مليون دينار وبلغت قيمة المصروفات بمعهد تاجورني مالطا 34.331 مليون دينار ، وبلغت قيمة المصروفات بمفوضية المجتمع المدني أكثر من مليون وبلغت قيمة المصروفات بهيئة المشروعات العامة 6.9 مليون دينار

وأوضح التقرير أن مصروفات هيئة دعم وتشجيع الصحافة بلغت 13.2 مليون دينار وبلغت قيمة المصروفات وكالة الأنباء الليبية 4.4 مليون وبلغت قيمة المصروفات جهاز إدارة المدنية القديمة طرابلس 13.6 مليون دينار وبلغت قيمة المصروفات المركز الوطني الإدارة الأزمات 400 ألف دينار وبلغت قيمة المصروفات الهيئة العامة لرصد المحتوى الإعلامي 656 ألف دينار وبلغت قيمة المصروفات جهاز تنمية وتطوير الجنوب 1.4 مليون دينار وبلغت قيمة المصروفات جهاز تنمية وتطوير المنطقة الوسطى 2.7 مليون دينار وبلغت قيمة مصروفات لجنة متابعة تنفيذ الإتفاق تاورغاء 6.4 مليون دينار وبلغت قيمة مصروفات لجنة متابعة الإنفاق مصراتة 33.9 مليون دينار

وبلغت قيمة المصروفات جهاز دعم وتطوير الخدمات العلاجية 522 مليون دينار وبلغت مصروفات تلفزيون ليبيا 296 الف دينار وبلغت قيمة المصروفات بصندوق إعمار مدينة مرزق مليون و250 ألف دينار ،وبلغت قيمة المصروفات بمجمع القرآن الكريم 1.7 مليون دينار، وبلغت قيمة المصروفات جهاز الطيران الإلكتروني أكثر من 64 مليون دينار وبلغت قيمة المصروفات صندوق إعمار جنوب طرابلس وسهر الجفارة 950 ألف دينار ،وبلغت قيمة المصروفات صندوق إعمار مدينتي بنغازي ودرنة مليون دينار وبلغت قيمة المصروفات صندوق إعمار مدنية سرت 950 ألف دينار ،وبلغت قيمة المصروفات المنطقة الاقتصادية مصراتة 1.5 مليون بإجمالي مصروفات مجلس الوزراء والجهات التابعة له 1.6 مليار دينار.

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