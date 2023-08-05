“المركزي” يفصح عن مصروفات مجلس النواب والجهات التابعة له 

كشف بيان مصرف ليبيا المركزي اليوم عن مصروفات مجلس النواب والجهات التابعة له خلال الفترة من 1 يناير حتي 31 يوليو 2023، حيث بلغت نفقات ديوان مجلس النواب أكثر من 66 مليون دينار ، وبلغت نفقات المجلس الأعلى للقضاء 6.5 مليون دينار ، وبلغت نفقات دار الافتاء الليبية أكثر من 4 مليون دينار وبلغت نفقات المحكمة العليا أكثر من 25 مليون دينار.

كما بلغت أيضاً نفقات المفوضية العليا للانتخابات أكثر من 61 مليون دينار ، وبلغت نفقات الهيئة العليا لتطبيق معايير توالي المناصب العامة أكثر من 240 ألف دينار ، وبلغت نفقات مجلس التخطيط الوطني أكثر من 3 مليون دينار ، وبلغت نفقات مجلس الثقافة العامة أكثر من مليون دينار ، وبلغت نفقات مركز الرقابة على الأغذية والأدوية أكثر من 193 مليون دينار، وبلغت نفقات هيئة الرقابة الإدارية طرابلس أكثر من 357 مليون دينار، وبلغت نفقات هيئة الرقابة الإدارية المنطقة الشرقية أكثر من 19 مليون دينار وبلغت نفقات ديوان المحاسبة طرابلس أكثر من 62 مليون دينار، وبلغت نفقات ديوان المحاسبة المنطقة الشرقية أكثر من 24 مليون دينار .

هذا وبلغت نفقات مركز الإعلام الليبي لدراسات والاستشارات – القاهره “الخارجي” أكثر من 10 مليون دينار، ونفقات مركز الإعلام الليبي للدراسات والاستشارات – القاهره ”محلي” أكثر من 3 مليون دينار، وبلغت قيمة نفقات المجلس الوطني للحريات العامة وحقوق الإنسان أكثر من 4 مليون دينار، وقيمة نفقات مجلس الأمن القومي 24 مليون دينار وبلغت قيمة نفقات كلية العلوم الشرعية والافتاء 3 مليون وبلغت مصروفات الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد 15 مليون دينار ، هيئة صياغة الدستور 6 مليون ، وبهذا فقد بلغ إجمالي نفقات مجلس النواب والجهات التابعة له أكثر من 894 مليون دينار.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة صدى الاقتصادية