المركزي: إجمالي الإنفاق بلغ 47 مليار دينار، والإيرادات 62.8 مليار، من يناير حتى يوليو 2023

أعلن مصرف ليبيا المركزي السبت، أن إجمالي الإنفاق منذ يناير حتى يوليو من العام الجاري، بلغ 47 مليار دينار، والإيرادات 62.8 مليار دينار.

وأوضح المركزي في بيانه الشهري بخصوص الإنفاق والإيرادات، أن بند المرتبات بلغ 28 مليار دينار، والنفقات التسييرية 5 مليارات دينار، والتنمية 2,5 مليار دينار، والدعم 11,5 مليار دينار، فيما حققت إيرادات المبيعات النفطية 45,3 مليار دينار وإيرادات الإتاوات النفطية 6 مليارات، وإيرادات الإتاوات النفطية عن سنوات سابقة 10 مليارات دينار.

وحققت إيرادات النقد الأجنبي الموردة إلى المصرف 12,9 مليار دولار، في حين بلغت الاستخدامات والالتزامات القائمة بالنقد الأجنبي 23,4 مليار دولار.

وفيما يتعلق بالجهات السيادية، بلغت نفقات مجلس النواب والجهات التابعة له 894 مليونا و538 ألف دينار، والمجلس الأعلى للدولة 24 مليونا و103 آلاف دينار.

بينما بلغت نفقات المجلس الرئاسي والجهات التابعة له 343 مليونا، و966 ألف دينار، ومجلس الوزراء لحكومة الدبيبة والجهات التابعة له مليارا و660 مليونا و794 ألفا و183 دينارا.

ووفقا للبيان، فقد بلغت منح الطلبة الدارسين بالخارج 38 مليون دولار، ومرتبات العاملين بالخارج 129 مليون دولار، ومنح الطلبة الدارسين بالخارج 38 مليون دولار