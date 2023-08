انتخبت جمعية المصارف المركزية الأفريقية محافظ مصرف ليبيا المركزي “الصديق الكبير”، رئيساً لمجموعة المصارف المركزية لشمال أفريقية مصر، المغرب، تونس، الجزائر، موريتانيا و السودان، وذلك خلال اجتماعاتها السنوية التي تم عقدها في دولة غامبيا لعام 2023.

حيث تم خلال الإجتماعات لـ45 لمحافظي البنوك المركزية الأفريقية التي اختتمت يوم الجمعة الموافق 4 اغسطس في دولة زامبيا إنتخاب “الصديق الكبير” نآئباً لرئيس الجمعية خلال العام القادم 2024، ورئيساً لمجلس محافظي البنوك المركزية الأفريقية لعام 2025.

ويذكر أن الجمعية ستعقد اجتماعها القادم لعام 2024 في ليبيا بإستضافة من مصرف ليبيا المركزي.

The post جمعية المصارف المركزية الأفريقية تنتخب “الكبير” رئيساً لمجموعة مصارف شمال أفريقيا appeared first on قناة تبادل.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من هنا