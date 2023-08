خاص .. ليبيا وبرعاية مصرف ليبيا المركزي تستضيف اجتماعات جمعية محافظي البنوك المركزية العام القادم 2024 بمشاركة 40 محافظ من قارة أفريقيا

أكد مصدر مسؤول بمصرف ليبيا المركزي اليوم السبت في تصريح خاص لقناة تبادل أن ليبيا ستستضيف اجتماع جمعية محافظي البنوك المركزية الأفريقية في دورته الـ46 بداية أغسطس القادم.

حيث ستشارك في الاجتماع أكتر من 40 محافظ من قارة أفريقيا إضافةً لبعض المسؤولين الماليين، كما سيتم في نهاية الاجتماع تسليم رئاسة مجلس محافظي البنوك المركزية لسنة 2025 “الصديق عمر الكبير” محافظ مصرف ليبيا المركزي.

