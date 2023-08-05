مصرف ليبيا المركزي يوضح حجم الايراد العام والانفاق منذ يناير 2023

كشف تقرير صادر عن مصرف ليبيا المركزي اليوم السبت 5 أغسطس 2023، عن حجم الايراد العام والانفاق من بداية شهر يناير وحتي 31 يوليو 2023 حيث بلغ إجمالي الايرادات 62.8 مليار دينار ، بينما بلغ حجم الانفاق العام 47 مليار دينار.
وبحسب تقرير المركزي فقد بلغت إيرادات المبيعات النفطية 45.3 مليار دينار ، اتاوت نفطية 6 مليار دينار، اتاوت نفطية من سنوات سابقة 10.3 مليار دينار الضرائب 361 مليون دينار، الجمارك 159 مليون دينار الاتصالات 210 مليون دينار إيرادات بيع المحروقات بالسوق المحلي 120 مليون دينار.
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