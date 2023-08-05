مصرف الجمهورية يعلن عن المرتبات التي تم ادراجها في حسابات الزبائن

أعلن مصرف الجمهورية فرع المنارة زليتن، اليوم السبت عن المرتبات التي تم ادراجها في حسابات الزبائن .
- الشركة العامة للكهرباء مرتب مايو 2023
- مديرية امن تاجوراء مرتب يونيو 2023
- مديرية امن طرابلس مرتب يوليو 2023
- مجلس التخطيط المرقب مرتب 1756.508
- شركة ليبيا للنفط مرتب يوليو 2023
- شركة الخدمات الطبية مرتب يوليو 2023
- مكتب اوقاف قصر الاخيار مكافاة مارس وابريل 2023
- مكتب اوقاف قصر الاخيار مكافاة يونيو ويوليو 2023
- هيئة امن المرافق والمنشات مرتب يوليو 2023
- شركة هاتف ليبيا مرتب يوليو 2023
- الشؤون الاجتماعية زليتن مرتب يوليو 2023
- مكتب العمل والتاهيل مرتب يوليو 2023
- مديرية امن زليتن مرتب يوليو 2023
- مراقبة الخدمات المالية زليتن مرتب يوليو 2023
- شركة الخدمات العامة مرتب يونيو 2023
- بلدية زليتن مكافاة
- المركز العام للتدريب وتطوير التعليم مرتب يوليو 2023
إقرأ الخبر ايضا في المصدر من >> المشهد الليبي
أضف تعليقـك