مصرف الجمهورية يعلن عن المرتبات التي تم ادراجها في حسابات الزبائن

أعلن مصرف الجمهورية فرع المنارة زليتن، اليوم السبت عن المرتبات التي تم ادراجها في حسابات الزبائن .

الشركة العامة للكهرباء مرتب مايو 2023

مديرية امن تاجوراء مرتب يونيو 2023

مديرية امن طرابلس مرتب يوليو 2023

مجلس التخطيط المرقب مرتب 1756.508

شركة ليبيا للنفط مرتب يوليو 2023

شركة الخدمات الطبية مرتب يوليو 2023

مكتب اوقاف قصر الاخيار مكافاة مارس وابريل 2023

مكتب اوقاف قصر الاخيار مكافاة يونيو ويوليو 2023

هيئة امن المرافق والمنشات مرتب يوليو 2023

شركة هاتف ليبيا مرتب يوليو 2023

الشؤون الاجتماعية زليتن مرتب يوليو 2023

مكتب العمل والتاهيل مرتب يوليو 2023

مديرية امن زليتن مرتب يوليو 2023

مراقبة الخدمات المالية زليتن مرتب يوليو 2023

شركة الخدمات العامة مرتب يونيو 2023

بلدية زليتن مكافاة

المركز العام للتدريب وتطوير التعليم مرتب يوليو 2023