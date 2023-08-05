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مصرف الجمهورية يعلن عن المرتبات التي تم ادراجها في حسابات الزبائن

تم النشر منذُ ساعتين
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مصدر الخبر / المشهد
مصدر الخبر / المشهد

أعلن مصرف الجمهورية فرع المنارة زليتن، اليوم السبت عن المرتبات التي تم ادراجها في حسابات الزبائن .

  • الشركة العامة للكهرباء مرتب مايو 2023
  • مديرية امن تاجوراء مرتب يونيو 2023
  • مديرية امن طرابلس مرتب يوليو 2023
  • مجلس التخطيط المرقب مرتب 1756.508
  • شركة ليبيا للنفط مرتب يوليو 2023
  • شركة الخدمات الطبية مرتب يوليو 2023
  • مكتب اوقاف قصر الاخيار مكافاة مارس وابريل 2023
  • مكتب اوقاف قصر الاخيار مكافاة يونيو ويوليو 2023
  • هيئة امن المرافق والمنشات مرتب يوليو 2023
  • شركة هاتف ليبيا مرتب يوليو 2023
  • الشؤون الاجتماعية زليتن مرتب يوليو 2023
  • مكتب العمل والتاهيل مرتب يوليو 2023
  • مديرية امن زليتن مرتب يوليو 2023
  • مراقبة الخدمات المالية زليتن مرتب يوليو 2023
  • شركة الخدمات العامة مرتب يونيو 2023
  • بلدية زليتن مكافاة
  • المركز العام للتدريب وتطوير التعليم مرتب يوليو 2023

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