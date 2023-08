وزارة الاقتصاد تشير إلى اعتماد أكبر محطة لصيانة الطائرات في شمال أفريقيا

اعتمد وزير الاقتصاد والتجارة “محمد الحويج” السجل الاستثماري و التجاري للشركة الليبية الإسبانية لصيانة الطائرات وخدمات الشحن الجوي.

ووفقا لوزارة الاقتصاد والتجارة، فقد جاء ذلك تنفيذاً لقرار الوزير رقم 266 لسنة 2023م بشأن تنفيذ مشروع محطة “ادفكو” لصيانة الطائرات والشحن الجوي بمطار مصراتة الدولي لصالح الشركة الليبية الإسبانية المشتركة، والتي بلغت نسبة مساهمة شركة الخطوط الأفريقية بها 51% وبلغت نسبة مساهمة شركة “ايه.دي.أير” بزنس جروب “إس إل” الإسبانية 49 % من أسهم الشركة .

وأوضحت الوزارة أن الشركة الأفريقية تتحمل الصيانة الدورية للطائرات تصل إلى 150 مليون يورو سنوياً، وأن تنفيذ مشروع محطة الصيانة يسهم في خفض تكاليف بنسبة 50% بالإضافة إلى العوائد التي تتحصل عليها الشركة من صيانة الطائرات من شركات أخرى، خاصةً أن محطة الصيانة ستكون أكبر مركز صيانة في شمال أفريقيا، وفق الوزارة.

وأضافت الوزارة أن المشروع يوفر فرص عمل كبيرة لا تقل عن 2000 وظيفة وبرامج تدريب وتأهيل للكوادر الوطنية بالتعاون مع الشركات الدولية الرائدة بالمجال، لافتة إلى أن الخطوط الجوية الأفريقية شرعت في اعتماد وجهات سفر متعددة وتسيير رحلات مباشرة من مطار معيتيقة الدولي إلى إيطاليا، وألمانيا، وإسبانيا، ومنها إلى بريطانيا .

بدوره، أكد “الحويج” أهمية تنفيذ مشاريع استثمارية لخدمات النقل الجوي تُسهم في تطوير الحركة التجارية وتنمية الاقتصاد الوطني، موجهاً الشركة الليبية الإسبانية المشتركة إلى البدء في تنفيذ محطات صيانة الطائرات والمساهمة في رفع مستوى خدمات الشحن الجوي بالمطارات الليبية، والتنسيق مع المؤسسات المختصة بما يدعم حركة أصحاب الأعمال ونقل البضائع والخدمات.

واعتمد “الحويج” السجل الاستثماري والتجاري للشركة الليبية الإسبانية المشتركة بحضور مستشار الوزير ورئيس مجلس إدارة شركة الخطوط الجوية الأفريقية ورئيس الشركة الليبية الإسبانية المشتركة ورئيس مصلحة السجل التجاري العام والمدير العام للهيئة العامة لتشجيع الاستثمار وشؤون الخصخصة .

المصدر: وزارة الاقتصاد والتجارة

