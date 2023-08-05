آخـر اخبار مستجدات السيولة النقدية وسقف السحب بعدد من المصارف الليبية اليوم

أعلنت عدد من المصارف الليبية، عن بدء توزيع السيولة النقدية ليوم الاحد الموافق 6 اغسطس 2023.
اخبار السيولة النقدية و سقف السحب في المصارف الليبية :
مصرف الوحدة :
سيتم توزيع السيولة النقدية اليوم الاحد 6 اغسطس 2023 بسقف السحب ( 1000 ) دينار
*أكد مصدر من مصرف الوحدة مباشره توزيع السيولة النقدية في كافة الفروع والوكالات بسقف 1000 ألف دينار، ابتداء من اليوم الأحد .
مصرف التجارى الوطنى :
سيتم توزيع السيولة النقدية اليوم الاحد 6 اغسطس 2023 بسقف السحب ( 3000 ) دينار
مصرف الجمهورية :
سيتم توزيع السيولة النقدية اليوم الاحد 6 اغسطس 2023 بسقف السحب ما بين ( 1000 ) الى ( 2000 ) دينار
مصرف شمال أفريقيا :
سيتم توزيع السيولة النقدية اليوم الاحد 6 اغسطس 2023 بسقف السحب ما بين (1500) الي (3000)
مصرف الجمهورية فرع قصر بن غشير
سيتم توزيع السيولة النقدية اليوم الاحد 6 اغسطس 2023 (للنساء فقط)
مصرف الجمهورية الصيرفة الإسلامية فرع الزاوية
سيتم توزيع السيولة النقدية اليوم الاحد 6 اغسطس 2023
مصرف الجمهورية فرع الجلاء المرج
سيتم توزيع السيولة النقدية اليوم الاحد 6 اغسطس 2023 (يومي الاحد والاثنين للنساء) بسقف 2000 د.ل
مصرف الجمهورية فرع الجريد بنغازي
سيتم توزيع السيولة النقدية اليوم الاحد 6 اغسطس 2023
مصرف الجمهورية صبراته فرع الاتار
سيتم توزيع السيولة النقدية اليوم الاحد 6 اغسطس 2023 بسقف سحب 2000 د.ل
مصرف الجمهورية فرع العلوص
سيتم توزيع السيولة النقدية اليوم الاحد 6 اغسطس 2023 بسقف سحب 2000 د.ل
مصرف الجمهورية الرائد فرع درنه
سيتم توزيع السيولة النقدية اليوم الاحد 6 اغسطس 2023 (للنساء فقط) بسقف سحب 1000 د.ل
مصرف الوحدة فرع مرتوبة
سيتم توزيع السيولة النقدية اليوم الاحد 6 اغسطس 2023 بسقف سحب 1000 د.ل
مصرف الوحدة فرع الخمس
سيتم توزيع السيولة النقدية اليوم الاحد 6 اغسطس 2023 بسقف سحب 1000 د.ل
مصرف الوحدة فرع طبرق
سيتم توزيع السيولة النقدية اليوم الاحد 6 اغسطس 2023 بسقف سحب 1000 د.ل والسحب مفتوح داخل الفرع وخارج الفرع
مصرف الوحدة فرع اجدابيا
سيتم توزيع السيولة النقدية اليوم الاحد 6 اغسطس 2023 بسقف سحب 1000 د.ل
مصرف التجاري فرع السواني
سيتم توزيع السيولة النقدية اليوم الاحد 6 اغسطس 2023 للنساء فقط بسقف سحب 2000 د.ل
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