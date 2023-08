بعد نشر المركزي لمصروفات مجلس النواب والتي تجاوزت 800 مليون دينار … مجلس النواب يكشف حقيقة هذه المصروفات

أكد الناطق الرسمي باسم مجلس النواب “عبد الله بليحق” اليوم السبت أن ما يتم نشره حول المصروفات المالية لمجلس النواب من قبل مصرف ليبيا المركزي من خلال تقاريره الدورية لا تخص مجلس النواب فقط بل تشمل عدد من الجهات التابعة للمجلس في مقدمتها المخابرات العامة وديوان المحاسبة في شرق وغرب البلاد والرقابة الإدارية شرقاً وغرباً ومجلس التخطيط الوطني وعدد من الأجهزة والمؤسسات والمجالس التابعة لمجلس النواب.

وأضاف “بليحق” أنه يجب على مصرف ليبيا المركزي ذكر هذه الجهات التابعة لمجلس النواب وعدم الاكتفاء بذكر “مجلس النواب والجهات التابعة له” ليكون الهدف فعلاً لهذه التقارير تحقيق الشفافية كما هو عنوان هذه التقارير وليس التشويه أو إيصال الحقيقة ناقصة للمواطن الليبي.

