تغيير جديد.. المركزي يعلن أسعار العملات مقابل الدينار (الاحد 06 اغسطس 2023)

أعلن مصرف ليبيا المركزي أسعار صرف العملات الدولية أمام الدينار، اليوم الاحد 06 اغسطس 2023، وقد بلغ متوسط سعر صرف الدولار 4.7862 دينار، مسجلاً تراجعاً نسبياً.

وبلغ متوسط سعر صرف اليورو 5.2694 دينار، والجنيه الاسترليني 6.102 دينار، والدولار الكندي 3.5766 دينار ليبي، والليرة التركية 0.1774 دينار، حسب الأسعار المعلنة من المصرف، الذي يمثل السوق الرسمية للعملة.

وفيما يخص العملات العربية بلغ متوسط سعر صرف الريال السعودي 1.2758 دينار، والدرهم الإماراتي 1.3031 دينار، والدينار التونسي 1.5636 دينار، والدرهم المغربي 0.4908 دينار ليبي.