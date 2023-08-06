انخفاض إنتاج النفط الخام الليبي إلى مليون و212 ألف برميل يومياً

انخفض إنتاج النفط الخام الليبي،اليوم الأحد 6 أغسطس 2023، مليون و212 ألف برميل برميل، وبلغ إنتاج المكثفات 49 ألف برميل خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأوضحت المؤسسة الوطنية للنفط في بيان لها، أن إجمالي الاستهلاك المحلي للغاز الطبيعي بلغ مليار و186 مليون قدم مكعب، حيث بلغ إستهلاك شركة الكهرباء 989 مليون قدم مكعب، و112مليون قدم مكعب للمؤسسة الوطنية للنفط، و74 مليون قدم مكعب لمجمع الحديد والصلب، ومجموعة مصانع أخرى صغيرة، بينما انخفضت قيمة تغذية مصانع الإسمنت بمقدار 11مليون قدم مكعب.